ATP-Turnier in München: Veranstalter mit positiver Bilanz

Die Veranstalter des ATP-Turniers in München haben sich am Schlusstag sehr zufrieden mit dem Ablauf gezeigt. "Spieler und Trainer waren durchweg begeistert", sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen. Inklusive der Qualifikation war die Anlage des MTTC Iphitos an neun von neun stark von Regen und Kälte geprägten Tagen mit insgesamt 47.500 Zuschauern ausverkauft. "Das Feedback war großartig", sagte Christian Okon, Chef der Veranstaltungsagentur MMP.