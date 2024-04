Auftaktsieg: Zverev trotzt allen Widrigkeiten

Bayern? Zverev-Konter in TV-Interview

Der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev steht nach zwei langen Regenunterbrechungen erstmals seit 2021 im Viertelfinale des ATP-Turniers in München. Nach dem Spiel geht es für Zverev gleich zur Allianz Arena. In einem TV-Interview kontert er deshalb kurios.