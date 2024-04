Frühes Aus für deutsches Duo in Madrid

Die deutschen Tennisprofis Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer sind beim ATP-Masters in Madrid in der ersten Runde ausgeschieden. Der Karlsruher Hanfmann unterlag in seinem Auftaktmatch dem 18 Jahre alten Jungstar Jakub Mensik (Tschechien) 4:6, 6:7 (3:7) und verpasste den Einzug in Runde zwei.