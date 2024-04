Marterer kassiert in Estoril nächstes Erstrunden-Aus

Für Thiem, US-Open-Sieger von 2020, war es der erste Sieg in einem Hauptfeld auf der ATP-Tour in diesem Jahr. Die frühere Nummer drei der Welt, derzeit nur auf Platz 91 notiert, ist nach großen Verletzungsproblemen weiter auf der Suche nach seiner einstigen Spitzenform und erhofft sich in der europäischen Sandplatz-Saison einen Schritt nach vorne.