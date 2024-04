Monte Carlo: Djokovic gewinnt Revanche gegen De Minaur

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat erfolgreich Revanche am Australier Alex De Minaur genommen und sich für das Halbfinale des ATP-Masters in Monte Carlo qualifiziert. Beim Start in die Sandplatzsaison setzte sich der Serbe gegen seinen Widersacher mit 7:5 und 6:4 durch. Djokovic strebt im Fürstentum seinen dritten Turniersieg nach 2013 und 2015 an.