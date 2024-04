Nach Niederlage gegen Sinner: Rune schimpft über ATP

Holger Rune hat nach seiner knappen Viertelfinal-Niederlage beim Masters von Monte Carlo gegen Australian-Open-Sieger Jannik Sinner in den Sozialen Netzwerken gegen die ATP geschossen und sich über Benachteiligung durch die Profi-Organisation beklagt. Schon während der Partie hatte sich Rune mit den Fans angelegt und eine Verwarnung kassiert.

Zu einem Clip aus dem Match, der einen spektakulären Punktgewinn von Sinner zeigte, hatte die ATP am Freitagabend als Star-Wars-Anleihe "Möge die Macht mit dir sein, Jannik" geschrieben. Rune stieß das noch einen Tag später sauer auf.

"Das soll bitte was bedeuten, ATP-Tour?", schrieb der 21-Jährige am Samstagmorgen bei X, vormals Twitter: "Ihr hattet mir ja ohnehin Top-Bedingungen verschafft. Am Tag vorher musste ich zweimal antreten, hatte dabei ein spätes Spiel und fast keine Erholungszeit. Und dann macht der Schiedsrichter noch entscheidende Fehler und verpasst mir eine ungerechtfertigte Verwarnung. Möge die Macht mir dir sein...Jesus Christus!"