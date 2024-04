Zverev erlebt zähe Nachtschicht

Olympiasieger Alexander Zverev hat in einer Nachtschicht das Achtelfinale des ATP-Masters in Madrid erreicht. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg besiegte den Kanadier Denis Shapovalov erst nach Mitternacht mit 6:4, 7:5 und trifft in der Runde der letzten 16 nun auf den Argentinier Francisco Cerundolo.