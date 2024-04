Nadal schlägt auch de Minaur

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat beim ATP-Masters in Madrid seine erste echte Prüfung souverän gemeistert. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger aus Spanien gewann sein Zweitrundenmatch gegen den Weltranglistenelften Alex de Minaur mit 7:6 (8:6), 6:3 und revanchierte sich für die Zweisatzniederlage gegen den Australier in Barcelona zehn Tage zuvor.

Für Nadal, der in der jüngeren Vergangenheit mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen hatte, war es der erste Sieg gegen einen Top-20-Spieler seit November 2022. In der dritten Runde trifft der Sandplatzkönig auf den Argentinier Pedro Cachin.

Nadal schlägt de Minaur

Zum Auftakt hatte der 37-jährige Nadal, der seine Teilnahme an den French Open (20. Mai bis 9. Juni) daran knüpft, sich "konkurrenzfähig zu fühlen", dem erst 16-jährigen US-Amerikaner Darwin Blanch mit 6:1, 6:0 keine Chance gelassen.

2024 könnte Nadals Abschiedsjahr auf der ATP-Tour sein. Vor dem Turnier in Madrid hatte er angekündigt, zum letzten Mal in der "Caja Magica" aufzuschlagen. Bei den French Open ist Nadal einsamer Rekordhalter mit 14 Turniersiegen. Auf der Anlage von Roland Garros finden auch die Tenniswettbewerbe der Olympischen Sommerspiele in Paris statt.