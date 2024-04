Thomas Müller sieht Titel-Erlösung für deutschen Star in München

"Natürlich war das etwas, was mir gefehlt hat und ich nicht missen wollte", sagte Struff nach dem Finale der BMW Open in München über seine vorangegangenen 217. vergeblichen Versuche, das letzte Match bei einem ATP-Turnier zu gewinnen. Dreimal war er zuvor knapp dran gewesen, unter anderem in München 2021 sowie 2023 in Madrid und Stuttgart.