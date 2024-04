Regen und Dunkelheit: Struff muss in München nachsitzen

Jan-Lennard Struff ist auf dem Weg ins Halbfinale beim ATP-Turnier in München vom Regen und der einbrechenden Dunkelheit gestoppt worden. Die Partie des deutschen Davis-Cup-Spielers gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime musste am Freitagabend beim Stand von 7:5, 3:1 für den Warsteiner unterbrochen werden.

Weiter geht es am Samstag, sollte Struff gewinnen, trifft er anschließend auf Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark.

Beim Seitenwechsel zog er sich Handschuhe an. Struff hofft in München auf seinen ersten Titel auf der Profitour. 2021 stand er am Aumeisterweg im Finale.