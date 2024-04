Sinner-Coach Cahill sieht Tennis "in großartigen Händen"

Australian-Open-Sieger Sinner spielte sich am Sonntag durch seinen Finaltriumph beim Masters in Miami auf Rang zwei der Weltrangliste, vorbei an Alcaraz und hinter Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic.

Die neuen Big Three? Unwahrscheinlich

Eine Ära, die an das heranreicht, was die "Big Three" über Jahrzehnte geschafft haben, hält Cahill bei allem Hype um die Jungspunde aber für unwahrscheinlich. "Was sie über so viele Jahre hinweg erreicht haben, ist bemerkenswert, und ich glaube nicht, dass wir jemals wieder eine solche Vorherrschaft erleben werden. Egal, was passiert", sagte der Australier.