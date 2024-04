Tennis: Alcaraz verpasst Masters in Monte Carlo

Der spanische Weltranglistendritte Carlos Alcaraz kann verletzungsbedingt nicht beim ATP-Masters in Monte Carlo antreten. Der Wimbledonsieger teilte seine Absage aufgrund von Problemen am rechten Unterarm am Dienstag in den Sozialen Medien mit. "Ich wollte wirklich gerne spielen... wir sehen uns nächstes Jahr", schrieb Alcaraz, der in Monaco bereits im Vorjahr gefehlt hatte.