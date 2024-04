Tennis: Altmaier in der dritten Runde von Madrid

Daniel Altmaier (25) hat als erster deutscher Tennisprofi die dritte Runde des ATP-Masters in Madrid erreicht. Der Vorjahres-Viertelfinalist aus Kempen setzte sich am Freitag nach einer starken Vorstellung mit 6:2, 6:3 gegen den jungen Franzosen Arthur Fils durch und revanchierte sich beim Weltranglisten-32. für die Zweitrundenniederlage vor einer Woche in Barcelona.