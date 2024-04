Zverev schlägt Ofner und steht im Achtelfinale

Erfolgreicher Auftakt beim "Heimspiel": Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in seiner Wahlheimat Monte Carlo souverän das Achtelfinale erreicht. Gegen den Österreicher Sebastian Ofner gewann der Tennis-Olympiasieger am Dienstagabend mit 6:3, 6:4. In der nächsten Runde trifft der Hamburger entweder auf Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 12) oder Tomas Etcheverry (Argentinien).