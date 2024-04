Zwei-Tage-Match: Struff erreicht in München das Halbfinale

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in München das Halbfinale erreicht. Der 32 Jahre alt Davis-Cup-Spieler setzte sich beim 7:5, 6:4 mit einem Tag Verspätung in überzeugender Manier gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime durch. Das Match hatte am Freitagabend wegen Dunkelheit beim Stand von 3:1 im zweiten Satz unterbrochen werden müssen.