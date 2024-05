Alcaraz sagt Teilnahme in Rom ab

Der zweimalige Grand-Slam-Sieger aus Spanien sagte am Freitag seine Teilnahme am ATP-Masters in Rom ab. „Ich habe nach dem Match in Madrid Schmerzen im Arm verspürt“, schrieb Alcaraz auf der Social-Media-Plattform X: „Leider werde ich in Rom nicht spielen können. Ich muss mich ausruhen, damit ich mich erholen und 100 Prozent schmerzfrei spielen kann.“