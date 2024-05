Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Masters in Rom gleich an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Kemptener verlor am späten Donnerstagabend gegen den Italiener Luca Nardi mit 4:6, 4:6 und verpasste damit ein Zweitrundenduell mit dem Dänen Holger Rune. Zuvor waren die deutschen Profis Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer in der italienischen Hauptstadt in die zweite Runde eingezogen, Alexander Zverev hatte zum Auftakt ein Freilos.