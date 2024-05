Führung gegen Murray: Hanfmann in Genf vom Regen gestoppt

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist auf dem Weg zum Sieg über Andy Murray beim ATP-Turnier in Genf vorerst gestoppt worden. Die Partie zwischen dem Karlsruher und dem zweimaligen Olympiasieger aus Großbritannien wurde am Montagabend beim Stand von 7:5, 4:1 für Hanfmann wegen Regens unterbrochen und wird am Dienstag (13.00 Uhr) fortgesetzt.