Hanfmann gelingt Revanche gegen Mensik

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Masters in Rom die Revanche gegen Jakub Mensik geglückt. Der Karlsruher schaltete den tschechischen Jungstar in der ersten Runde mit 6:3, 6:2 aus, vor zwei Wochen war Hanfmann in seinem Auftaktmatch in Madrid noch glatt an Mensik (18) gescheitert.