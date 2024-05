Tennisprofi Dominik Koepfer hat beim ATP-Masters das Achtelfinale verpasst. Der 30-Jährige aus Furtwangen musste sich in der dritten Runde dem an Nummer 14 gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben. Damit ist von den deutschen Startern im Herreneinzel nur noch Alexander Zverev im Wettbewerb. Der Olympiasieger aus Hamburg trifft am Dienstag im Achtelfinale auf den Portugiesen Nuno Borges.