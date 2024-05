Koepfer zieht in Rom in die dritte Runde ein

Tennisprofi Dominik Koepfer ist Olympiasieger Alexander Zverev beim ATP-Masters in Rom in die dritte Runde gefolgt. Der 30-Jährige aus Furtwangen besiegte den an Position 22 gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:4, 6:2 und trifft nun auf dessen Landsmann Tommy Paul, die Nummer 14 der Setzliste.

Der Warsteiner Jan-Lennard Struff spielt am Samstag noch gegen den an sechs gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas um den Einzug in die Runde der besten 32 in der ewigen Stadt.