Tennisprofi Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier in Lyon den Einzug ins Halbfinale klar verpasst. Der Weltranglisten-67. unterlag in der Runde der letzten Acht dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry (Nr. 6) 4:6, 1:6 und schied bei der Generalprobe für die French Open aus. Im Achtelfinale hatte Koepfer (Furtwangen) am Vortag überraschend den topgesetzten Franzosen Ugo Humbert in drei Sätzen ausgeschaltet.