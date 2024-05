"Wie in Zeitlupe": Zverevs Schreckmoment vor den French Open

Erst der sechste Masters-Titel, dann der erste Grand-Slam-Sieg? Alexander Zverev kommt eineinhalb Wochen vor den French Open immer besser in Fahrt - und darf plötzlich wieder auf große Triumphe hoffen. „Ich bin glücklich, dass ich vor Paris langsam meinen Rhythmus und meine Form finde“, sagte der Tennis-Olympiasieger nach dem Halbfinaleinzug beim ATP-Masters in Rom bei Sky .

6:4, 6:3 hatte Zverev den zuletzt formstarken US-Amerikaner Taylor Fritz im Viertelfinale bezwungen. In die Runde der besten Vier geht der Hamburger gegen den Chilenen Alejandro Tabilo als klarer Favorit, auch weil nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen auf der Roten Asche in Rom die Vorhand wieder funktioniert.

„Bin wie in Zeitlupe gefallen“

Die Vorhand sei zusammen "mit dem Aufschlag der Schlag, an dem ich in meiner Karriere am meisten gearbeitet habe", so Zverev: "Und ich bin zufrieden mit dem Resultat bisher."