Rublev erster Finalist beim ATP-Masters in Madrid

Andrej Rublev ist erstmals ins Finale des ATP-Masters in Madrid eingezogen. Der Weltranglistenachte aus Russland besiegte am Samstag im Halbfinale den US-Amerikaner Taylor Fritz 6:4, 6:3. Der 26-Jährige bewahrte nach dem Ausscheiden der drei Topgesetzten Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew eine Runde zuvor, die große Chance auf den zweiten Einzel-Titel bei einem Masters-Turnier seiner Karriere nach dem Triumph in Monte Carlo im vergangenen Jahr.

{ "placeholderType": "MREC" }

In seinem fünften Masters-Finale trifft Rublev am Sonntag auf den Sieger des Matches zwischen dem ungesetzten Felix Auger-Aliassime (Kanada) und Jiri Lehecka (Tschechien/Nr. 30). Im Vorjahr hatte der 25-Jährige in der „Caja Magica“ an der Seite von Landsmann Karen Chatschanow im Doppel triumphiert - nun jagt er seinen nächsten Masters-Titel im Einzel.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Rublev auf einmal der Favorit

Die Chancen auf einen Turniererfolg scheinen dabei gut wie selten. Während der Weltranglistenerste Novak Djokovic in Madrid gar nicht erst angetreten war, waren Nummer zwei Sinner, Nummer drei Alcaraz und Nummer vier Medwedew allesamt im Viertelfinale ausgeschieden. Olympiasieger Alexander Zverev, im ATP-Ranking auf Position fünf, war in der Runde der letzten 16 ausgeschieden.