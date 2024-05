Sechster Masterstitel: Zverev gewinnt in Rom

Alexander Zverev hat in Rom seinen sechsten Masterstitel gewonnen und sich in den Kreis der Mitfavoriten für die French Open in Paris gespielt. Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg gewann das Finale im Foro Italico gegen den Chilenen Nicolas Jarry 6:4, 7:5.

Nach 2017 triumphierte Zverev zum zweiten Mal beim Sandplatzturnier in der Ewigen Stadt und rückt in der Weltrangliste auf Platz vier vor.

Zverev hofft auf nächsten Coup

In Roland Garros (ab 26. Mai) bekommt Zverev die nächste Chance, beim Höhepunkt der Sandplatzsaison rechnet sich der Hamburger die größten Chancen aus. Nach einem holprigen Start in die Aschesaison mit frühen Niederlagen in Monte Carlo, München und Madrid sammelte er in Rom das nötige Selbstvertrauen für Paris.