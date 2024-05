ATP: Struff folgt Koepfer in Rom in Runde zwei

Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) hat es Dominik Koepfer gleichgetan und ist beim ATP-Masters in Rom in die zweite Runde eingezogen. Gegen Pedro Cachin aus Argentinien setzte sich der 34-Jährige 6:4, 6:4 durch und trifft nun auf den an Nummer sechs gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas, der für die erste Runde ein Freilos erhalten hatte.