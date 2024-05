Tennis: Medwedew-Aufgabe in Madrid

Lange Gesichter auf den Tribünen des ATP-Turniers in Madrid: Statt zwei Viertelfinals bekamen die Besucher am Donnerstag gerade einmal einen einzigen Satz zu sehen. Nachdem Australian-Open-Gewinner Jannick Sinner (Italien) schon am Vortag wegen einer Hüftverletzung auf sein Match gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime verzichtet hatte, gab der Russe Daniiel Medvedev in seinem Duell mit dem Tschechen Jiri Lehecka nach dem ersten Satz auf.