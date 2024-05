Zverev im Achtelfinale von Rom

Alexander Zverev hat auch sein zweites Match beim ATP-Masters in Rom ohne Satzverlust für sich entschieden. In der dritten Runde setzte sich der Hamburger gegen Lokalmatador Luciano Darderi nach anfänglicher Mühe und 1:49 Stunden mit 7:6 (7:3), 6:2 durch, im Achtelfinale geht es für den Tennis-Olympiasieger gegen Nuno Borges aus Portugal.

Der 27-Jährige ist vor den am 20. Mai beginnenden French Open noch auf Formsuche. Beim Masters in Madrid war die deutsche Nummer eins in der vergangenen Woche im Achtelfinale am Argentinier Francisco Cerundolo gescheitert.