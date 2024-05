Tennis: Zverev nach Comeback-Sieg im Finale von Rom!

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist nur noch einen Schritt von seinem ersten Turniersieg in diesem Jahr entfernt - und eineinhalb Wochen vor dem Start der French Open offenbar in Grand-Slam-Form. Der an Position drei gesetzte Hamburger setzte sich im Halbfinale des Masters in Rom dank einer deutlichen Leistungssteigerung gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit 1:6, 7:6 (7:4), 6:2 durch.