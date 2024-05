Zverev nimmt Auftakthürde in Rom souverän

Der Weltranglistenfünfte ist vor den am 20. Mai beginnenden French Open noch auf Formsuche. Beim Masters in Madrid scheiterte er in der vergangenen Woche in der Runde der letzten 16 am Argentinier Francisco Cerundolo, zuvor war er auch in München (Viertelfinale) sowie in seiner Wahlheimat Monaco (Achtelfinale) auf Sand früh gescheitert. Zverevs letzter Turniersieg datiert vom vergangenen September.