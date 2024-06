ATP-Turnier im Queen's Club: Murray mit Sieg im 1000er-Klub

So auch gegen Popyrin, wie der Publikumsliebling und ehemalige Weltranglistenerste nach dem 6:3, 3:6, 6:3 augenzwinkernd in Anspielung auf seine Anstrengungen bei jedem Aufschlag im Entscheidungssatz gestand: „Ich habe mich nach meinen Knöchel- und Rückenproblemen in den vergangenen Wochen besser gefühlt, aber am Ende hat es auch wirklich gereicht.“