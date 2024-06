French Open: Verletzungsschock! Djokovic siegt dramatisch und sichert sich Rekord

Im Achtelfinale dominierte der Serbe gegen den Argentinier Francisco Cerundolo (Nummer 27) eigentlich, verletzte sich dann aber beim Stand von 6:1, 1:1 und die Partie kippte. Am Ende ging das Match mit 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 nach fast fünf Stunden doch noch an den Routinier. Er schnappte sich damit den 370. Sieg in einem Grand-Slam-Match - so ist Djokovic nun Rekordträger in dieser Kategorie.