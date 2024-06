Körperverletzungsprozess gegen Zverev eingestellt

Der Tennisstar stimmt einem außergerichtlichen Vergleich zu. Er zahlt insgesamt 200.000 Euro an die Staatskasse und gemeinnützige Einrichtungen.

Der Tennisstar stimmt einem außergerichtlichen Vergleich zu. Er zahlt insgesamt 200.000 Euro an die Staatskasse und gemeinnützige Einrichtungen.

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat den Körperverletzungsprozess gegen Tennisstar Alexander Zverev vorläufig eingestellt. Hintergrund der Entscheidung sei eine außergerichtliche Einigung, wie das Gericht am Freitag bekannt gab. Dem 27-jährigen Zverev war in der Anklageschrift eine Tat zum Nachteil seiner ehemaligen Freundin im Mai 2020 vorgeworfen worden.

Nach Angaben des Gerichts muss Zverev im Gegenzug für die Einstellung des Verfahrens 200.000 Euro zahlen. Davon fließen 150.000 Euro an die Staatskasse und 50.000 an einen Sammelfonds für gemeinnützige Einrichtungen. Die Entscheidung erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft, der Angeklagte und die als Nebenklägern an dem Verfahren teilnehmende Ex-Freundin des Hamburgers stimmten der Einstellung demnach zu.