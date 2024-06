Pleite gegen Draper: Frühes Aus für Alcaraz im Queen's Club

"Es war ein wirklich hartes Match. Carlos ist der Titelverteidiger, er hat Wimbledon gewonnen, er ist ein unglaubliches Talent und großartig für den Sport", sagte Draper, der in der vergangenen Woche in Stuttgart seinen ersten ATP-Titel gefeiert hatte. Der 22-Jährige hat in Queen's die Chance, der erste britische Turniersieger seit Andy Murray 2016 zu werden. "Ich wusste, dass ich hier rauskommen und wirklich gut spielen musste, und glücklicherweise habe ich das getan", so Draper.