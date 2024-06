Struff zieht ins Viertelfinale von Stuttgart ein

Jan-Lennard Struff darf weiter vom Finaleinzug beim Rasenturnier in Stuttgart träumen. Das Achtelfinale gewinnt die deutsche Nummer eins ohne Mühe.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat auch sein zweites Spiel in der Rasensaison gewonnen. Beim ATP-Turnier in Stuttgart setzte sich der Warsteiner im Achtelfinale gegen den Franzosen Arthur Rinderknech mit 6:4, 7:6 (7:0) durch und verbleibt als letzter Deutscher im Turnier. Dominik Koepfer (Furtwangen) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) waren in der Runde der letzten 16 gescheitert.