Tennis in Stuttgart: Ex-Champ Berrettini und Draper im ATP-Finale

Am Sonntag geht es in Stuttgart um die Nachfolge des US-Amerikaners Frances Tiafoe. Ins Finale geschafft hat es auch ein zweimaliger Sieger des Rasenturniers.

Der zweimalige Titelgewinner Matteo Berrettini aus Italien und der an Position sechs eingestufte Brite Jack Draper bestreiten beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart am Sonntag das Endspiel.