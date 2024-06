Tennis: Struff souverän im Achtelfinale von Stuttgart

Jan-Lennard Struff ist in Stuttgart mit einem Erfolg in die Rasensaison gestartet. Auch Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann haben ihre Erstrundenmatches gewonnen.

Jan-Lennard Struff ist in Stuttgart mit einem Erfolg in die Rasensaison gestartet. Auch Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann haben ihre Erstrundenmatches gewonnen.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist mit einem Erfolg in die Rasensaison gestartet. Beim ATP-Turnier in Stuttgart setzte sich der Warsteiner in der ersten Runde mit 7:6 (9:7), 6:3 gegen den Italiener Flavio Cobolli durch. Damit folgte der 34-Jährige Dominik Koepfer (Furtwangen) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) ins Achtelfinale.