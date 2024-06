"Tut mir so leid": Kalinskajas Malheur trübt Sinners Sieg

Während die Nummer eins in Halle triumphiert, verliert die Freundin dramatisch in Berlin.

"Meine Freundin Anna hat heute auch im Finale gespielt, in Berlin", sagte Sinner nach seinem Endspiel-Erfolg über den Polen Hubert Hurkacz: "Sie hat verloren, nachdem sie fünf Matchbälle vergeben hat. Das tut mir so leid für sie, Anna hatte eine tolle Woche."

Die in Moskau geborene Anna Kalinskaja (25) ist die Frau an der Seite Sinners (22). Und sie spielte zeitgleich mit ihrem Freund am Sonntag ein Rasenfinale in Deutschland. Während der Südtiroler schon 14 Titel gewonnen hat, darunter in diesem Jahr die Australian Open, wartet Kalinskaja noch auf ihren ersten Turniererfolg.