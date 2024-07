Hamburg: Krawietz/Pütz verteidigen Doppeltitel erfolgreich

Die Tennisprofis Kevin Krawietz und Tim Pütz haben beim ATP-Turnier in Hamburg ihren Titel in der Doppelkonkurrenz erfolgreich verteidigt. Ein Jahr nach ihrem ersten gemeinsamen Turniersieg schlugen der zweimalige Grand-Slam-Sieger Krawietz (Coburg) und der Frankfurter Pütz im Finale am Rothenbaum die Franzosen Fabien Reboul und Edouard Roger-Vasselin mit 7:6 (10:8), 6:2 und sicherten sich damit ihren zweiten Titel auf der Tour. Knapp eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris präsentierte sich das Duo mit Medaillenhoffnungen in starker Form.