Hanfmann verpasst Viertelfinale in Gstaad

Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann hat den Viertelfinaleinzug beim ATP-Turnier in Gstaad verpasst. Hanfmann verlor gegen den an Position drei gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime nach einem guten Satz den Faden und unterlag schließlich 6:7 (6:8), 2:6. Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Jan-Lennard Struff beim Sandplatzturnier in der Schweiz dabei. Der Warsteiner bekommt es in der Runde der letzten acht mit dem an Position vier gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry zu tun.