"Eine Schande": Zverev wollte wohl nicht mehr weiterspielen

Alexander Zverev siegt in Hamburg gegen Hugo Gaston. Vor dem Viertelfinaleinzug muss der Lokalmatador aber viele Widerstände überwinden.

Alexander Zverev siegt in Hamburg gegen Hugo Gaston. Vor dem Viertelfinaleinzug muss der Lokalmatador aber viele Widerstände überwinden.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Hamburg mit reichlich Wut im Bauch das Viertelfinale erreicht. Der Lokalmatador bezwang den Franzosen Hugo Gaston in einem umkämpften Achtelfinale mit vielen Diskussionen am Donnerstag 4:6, 6:2, 7:5. Im Viertelfinale wartet nun der Chinese Zhang Zhizhen auf den Titelverteidiger.