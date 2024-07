Nadal-Comeback für Olympia-Vorbereitung

von SID 15.07.2024 • 18:25 Uhr Das spanische Idol hatte seit 49 Tagen pausiert.

Das spanische Tennis-Idol Rafael Nadal hat 49 Tage nach seinem French-Open-Aus in Paris gegen den Hamburger Olympiasieger Alexander Zverev sein Wettkampf-Comeback gefeiert und zugleich seine Olympia-Vorbereitung aufgenommen. Beim ATP-Turnier im schwedischen Bastad sammelte der 38-Jährige im Doppel mit dem norwegischen Topspieler Casper Ruud wieder Matchpraxis. In seinem Erstrundenmatch in der Einzelkonkurrenz spielt Nadal gegen Leo Borg, den Sohn von Schwedens fünfmaligem Wimbledonsieger Björn Borg, um den Einzug ins Achtelfinale.

"Ich bin froh, nach fast 20 Jahren wieder in Bastad zu spielen", sagte Nadal nach dem 6:1, 6:4-Erfolg mit Ruud gegen das an Nummer zwei gesetzte Duo mit Guido Andreozzi sowie dem Mexikaner Miguel Reyes-Varela und begab sich 19 Jahre nach seinem Einzel-Titel von Bastad auf eine gedankliche Zeitreise: "Ich hatte bis 2005 drei großartige Jahre bei diesem Turnier.

Sandplatzspezialist Nadal war Ende Mai bei den French Open in seinem Auftaktmatch ohne Satzgewinn an Zverev gescheitert. Seitdem hatte der ehemalige Weltranglistenerste kein Match mehr auf der Tour bestritten.

Auf eine Teilnahme an dem am vergangenen Sonntag beendeten Rasenklassiker in Wimbledon hatte Nadal verzichtet. Der mallorquinische Routinier nutzte die Spielpause auf seiner heimischen Anlage mit Ruud zur zielgerichteten Vorbereitung auf das bevorstehende Olympia-Turnier in Paris, das wie die French Open auf der Anlage von Roland Garros stattfindet.

