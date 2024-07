Nadal vor Olympia-Abenteuer "weit entfernt" von Top-Niveau

Tennisstar Rafael Nadal geht sein letztes Olympia-Abenteuer mit großer Verunsicherung an. „Mein Niveau war so weit von dem entfernt, wo es sein sollte. Wahrscheinlich auch die Energie“, sagte Nadal nach seiner Final-Niederlage in Bastad/Schweden gegen den Portugiesen Nuno Borges enttäuscht.

Nadal greift nach drittem Olympia-Gold

Für Nadal war es das erste Finale auf der Tour seit seinem 14. Triumph bei den French Open 2022. Dort hatte er im Mai auch sein bislang letztes Match bestritten, als er in der ersten Runde an Alexander Zverev scheiterte.

In seinem „Wohnzimmer“ in Roland Garros greift er bei den Sommerspielen von Paris ab Samstag auch nach seiner dritten Goldmedaille nach jener im Einzel 2008 und der im Doppel 2016. Trotz seiner Formschwäche stehen die Chancen auf einen letzten Coup nicht schlecht: Im Doppel tritt der 38-Jährige an der Seite von French-Open- und Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz an.