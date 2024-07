Struff erneut nervenstark: Viertelfinaleinzug in Gstaad

Tennis-Profi Jan-Lennard Struff präsentiert sich vor den Olympischen Sommerspielen in engen Situationen erneut nervenstark. Der Lohn: das Viertelfinale in Gstaad.

Tennis-Profi Jan-Lennard Struff präsentiert sich vor den Olympischen Sommerspielen in engen Situationen erneut nervenstark. Der Lohn: das Viertelfinale in Gstaad.

Tennis-Profi Jan-Lennard Struff hat in der Olympia-Vorbereitung erneut großen Kampfgeist und starke Nerven bewiesen. Der Warsteiner zog beim ATP-Turnier in Gstaad in der Schweiz durch ein 7:6 (8:6), 7:6 (7:1) gegen den Lokalmatadoren Leandro Riedi ins Viertelfinale ein - schon bei seinem Zweitsatzsieg zum Auftakt gegen den Spanier Albert Ramos Vinolas hatte der Davis-Cup-Spieler sich jeweils im Tie Break durchgesetzt.