Struff erneut stark: Halbfinaleinzug in Gstaad

von SID 19.07.2024 • 14:40 Uhr Jan-Lennard Struff präsentiert sich kurz vor Olympia in starker Verfassung. Im Halbfinale von Gstaad wartet ein Franzose.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff (34) präsentiert sich in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele weiter in starker Verfassung. Der Warsteiner zog beim ATP-Turnier in Gstaad in der Schweiz durch ein 7:5, 3:6, 6:3 gegen den an Position vier gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry ins Halbfinale ein und trifft dort auf den Franzosen Quentin Halys.

Struff bereits in Olympiaform

Für Struff ist es der erste Halbfinaleinzug seit seinem Titelgewinn beim Turnier in München im April. Schon in seinen ersten beiden Matches beim mit 651.865 Euro dotierten Sandplatzturnier hatte er sich nervenstark gezeigt und überzeugt. Am Freitag nutzte er nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball.