Tennis: Altmaier scheitert in Kitzbühel in Runde eins

Trotz eines starken Comebacks im zweiten Satz verliert Tennisprofi Daniel Altmaier zum dritten Mal in Folge ein Auftaktmatch. In Kitzbühel ist gegen einen Franzosen Entstation.

Tennis-Profi Daniel Altmaier (Kempen) ist beim ATP-Turnier im österreichischen Nobelort Kitzbühel bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Am Dienstag unterlag der 25-Jährige dem Franzosen Hugo Gaston nach großem Kampf 4:6, 7:6 (7:5), 4:6 und scheiterte damit nach dem ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum und dem ATP-Challenger in Braunschweig zum dritten Mal in Folge an der Auftakthürde.