Tennis: "Eine Schande!" Zverev rastet aus

Und während Zverev mit Schiedsrichter und Supervisor diskutierte, betraten die Cheerleader den Platz, als wäre nichts gewesen. So wie häufiger nach einem Satzgewinn und in der Satzpause.

Diese Entscheidung lässt Zverev ausrasten

Was war passiert? Beim Stand von 4:5 und Satzball gegen sich spielte Zverev einen hohen Rückhandvolley kurz cross, Gaston eilte herbei und spielte kurz hinter das Netz. Der Deutsche spielte den Ball anschließend locker lang ins Feld, ehe er von Gaston passiert wurde. Doch Zverev hatte mittlerweile abgeschaltet in der sicheren Annahme, der Ball sei nach seinem Volley bereits zwei Mal aufgesprungen. Doch die Schiedsrichterin gab den Punkt an Gaston, der so den Satz gewann.