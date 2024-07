Tennis: Hanfmann im Viertelfinale von Kitzbühel

Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel/Österreich ins Viertelfinale eingezogen. Der 32-Jährige bezwang den als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutschten Brasilianer Gustavo Heide 6:3, 1:6, 6:2.

Hanfmanns ursprünglicher Gegner, der an Nummer drei gesetzte Argentinier Tomas Martin Etcheverry, hatte kurzfristig verletzt abgesagt.

Hanfmann trifft nun entweder auf Laslo Dere (Serbien/Nr. 8) oder Thiago Seyboth Wild (Brasilien). Der zweite deutsche Starter Daniel Altmaier war bereits in der ersten Runde in drei Sätzen an Hugo Gaston (Frankreich) gescheitert.