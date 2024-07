Tennis: Hanfmann scheitert im Halbfinale von Kitzbühel

Yannick Hanfmann wartet weiterhin auf seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Das Finale in Kitzbühel verpasst der 32-.Jährige deutlich.

Aus im Halbfinale: Tennisprofi Yannick Hanfmann muss die Hoffnungen auf seinen ersten Titel auf der ATP-Tour in Kitzbühel erneut begraben. Gegen den Italiener Matteo Berrettini verlor der 32-Jährige glatt 4:6, 4:6 und verpasste sein drittes Tourfinale deutlich. Der Italiener hingegen hat nach seinem jüngsten Triumph in Gstaad/Schweiz den zweiten Turniersieg in Folge im Blick.