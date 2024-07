Kurioses Detail: Zverev stürmt ins Finale von Hamburg - ohne Hinsetzen

Der Titelverteidiger bezwang den ungesetzten Spanier Pedro Martinez und tankte weiter Selbstvertrauen für die Sommerspiele in Paris.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei seinem Heimspiel in Hamburg erneut das Finale erreicht. Der Titelverteidiger bezwang den ungesetzten Spanier Pedro Martinez mit 6:2, 6:4 und tankte weiter Selbstvertrauen für die Sommerspiele in Paris.

„Ich spiele echt okay, das möchte ich natürlich beibehalten“, sagte der Titelverteidiger bei Sky. Das angeschlagene und bandagierte linke Knie machte Zverev erneut kaum Probleme, auch wenn er sich bei den Seitenwechseln nicht setzte.

„Ich wollte unbedingt in Hamburg spielen, trotz der Probleme, aber es wird hoffentlich von Match zu Match besser“, sagte der 27-Jährige, der nach seiner in Wimbledon erlittenen Verletzung weiter Selbstvertrauen für die Sommerspiele in Paris tankte.